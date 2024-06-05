Путин: безвозвратные потери России и Украины соотносятся один к пяти

Соотношение безвозвратных потерь России и Украины составляет приблизительно один к пяти. Об этом в ходе встречи с руководителями крупных мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, ежемесячно в ВСУ гибнут и получают ранения около 50 тысяч человек, примерное соотношение погибших к раненым — 50 на 50.