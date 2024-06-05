Путин: безвозвратные потери России и Украины соотносятся один к пяти
Соотношение безвозвратных потерь России и Украины составляет приблизительно один к пяти. Об этом в ходе встречи с руководителями крупных мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, ежемесячно в ВСУ гибнут и получают ранения около 50 тысяч человек, примерное соотношение погибших к раненым — 50 на 50.
Президент также отметил, что на Украине находятся в плену 1348 российских военнослужащих, в то время как в России содержатся 6465 украинских.
5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.
Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».
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