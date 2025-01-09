Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
9 января 202515:59
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены провести телефонный разговор. Об этом на совещании с правительством заявил сам российский лидер.
Обсуждая вопросы китайско-российского взаимодействия, он указал, что данная беседа будет «скоро».
«У нас... с лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», - сказал Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание провести ещё один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru