Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены провести телефонный разговор. Об этом на совещании с правительством заявил сам российский лидер.

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Обсуждая вопросы китайско-российского взаимодействия, он указал, что данная беседа будет «скоро».

«У нас... с лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», - сказал Путин.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание провести ещё один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Телефонный РазговорСи ЦзиньпинВладимир Путин

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