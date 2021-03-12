Путин, Алиев и Пашинян по телефону обсудили Карабах
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба Кремля.
Лидеры государств в телефонных беседах 11 и 12 марта рассмотрели практические аспекты реализации соглашений по урегулированию конфликта в Карабахе.
Путин, Алиев и Пашинян отметили, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка в регионе в целом стабильна. Кроме того, главы Армении и Азербайджана высоко оценили работу российских миротворцев, размещенных на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, отмечает RT.
Также в ходе переговоров лидеры трех стран обсудили вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, сообщает РИА ФАН.
Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября прошлого года. В ноябре главы РФ, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в регионе. По условиям документа стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, при этом ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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