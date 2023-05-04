Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку на Кремль

«График международных мероприятий президента не менялся», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ожидается, что Жапаров прибудет в РФ 8 мая. Глава Киргизии будет присутствовать на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

В ночь на среду два БПЛА попытались атаковать Кремль, напоминает «Свободная пресса». Дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Следственный комитет РФ после ЧП возбудил уголовное дело по статье о теракте, пишет RT. Власти Украины заявили о своей непричастности к инциденту, при этом в США отметили, что не могут подтвердить атаку беспилотников.

