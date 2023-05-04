Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку на Кремль
Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Эрбол Султанбаев.
«График международных мероприятий президента не менялся», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Ожидается, что Жапаров прибудет в РФ 8 мая. Глава Киргизии будет присутствовать на параде в честь Дня Победы на Красной площади.
В ночь на среду два БПЛА попытались атаковать Кремль, напоминает «Свободная пресса». Дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Следственный комитет РФ после ЧП возбудил уголовное дело по статье о теракте, пишет RT. Власти Украины заявили о своей непричастности к инциденту, при этом в США отметили, что не могут подтвердить атаку беспилотников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- Президент Киргизии посетит Россию, несмотря на атаку на Кремль
- СМИ: Под Белгородом сбили украинский дрон Shark
- В Рослесхозе заявили о неготовности к пожароопасному сезону в семи регионах
- СМИ: Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
- Власти сообщили о повреждении промпредприятия в Днепропетровской области
- В АТОР рассказали, когда могут подешеветь путевки в Турцию
- Антонов: Россия ответит на атаку на Кремль, когда посчитает необходимым
- Марочко: Киев с потерями ведет ротацию на Краснолиманском направлении
- Мэр Кишинева сообщил об обысках в здании администрации
- ПВО сбила беспилотник в Воронежской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru