Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что инвесторы пока будут избегать России по понятным причинам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru