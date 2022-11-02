Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что инвесторы пока будут избегать России по понятным причинам.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РоссияИнвестицииВладимир Путин
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