Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства

Отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что инвесторы пока будут избегать России по понятным причинам.

