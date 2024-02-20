Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному Собранию
20 февраля 202410:12
Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля 2024 года обратится к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным Посланием», - отметили в Кремле.
В прошлом году президент выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В 2022-м послания не было в связи с «большой динамикой событий».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз продлил действие антироссийских санкций на год
- В Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта
- На Анну Асти подали в суд, требуя выплатить 612 тысяч рублей
- «Тысячи мальчиков погибли ни за что»: Маск призвал остановить конфликт на Украине
- Путин исключил экс-главкома Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
- Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному Собранию
- Сальдо назвал четыре украинские области «абсолютной Россией»
- «Новая фабрика звезд» выйдет на ТНТ 3 марта
- Прокуратура обжаловала приговор в отношении напавшего на ребенка из-за символики Z
- «Актер одной роли»: Звезда «Ворониных» рассказал о проблемах с ролями
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru