Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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«Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля 2024 года обратится к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным Посланием», - отметили в Кремле.

В прошлом году президент выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В 2022-м послания не было в связи с «большой динамикой событий».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Федеральное СобраниеВладимир Путин

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