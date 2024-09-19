Путин: 1,4 млн беспилотников будет выпущено в России в 2024 году

Президент РФ поздравил ветеранов и работников военно-промышленного комплекса с Днём Оружейника. Он рассказал, что в 2023 году российские войска получили порядка 140 тысяч дронов.

По его словам, в 2024 году планируется увеличить производство БПЛА в 10 раз.

Также Путин отметил, что российские ОПК работают слаженно и четко, чтобы снабдить военнослужащих всем необходимым. Так, благодаря труду работников, выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно.

Ранее Путин заявил, что указ о повышении численности Вооруженных сил был издан для укомплектования новых военных округов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

