Путин 14 февраля планирует провести международный телефонный разговор

Накануне стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что по мере подготовки к оглашению послания парламенту будет формироваться список приглашенных. Мероприятие состоится в Гостином дворе.

На этот же день запланировано совместное выступление президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что американский лидер приедет с визитом в Польшу с 20 по 22 февраля.

