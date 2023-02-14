Путин 14 февраля планирует провести международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин вечером 14 февраля может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он не уточнил, о каком разговоре идет речь. Песков добавил, что детали Кремль сообщит позже, если разговор состоится.
Накануне стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что по мере подготовки к оглашению послания парламенту будет формироваться список приглашенных. Мероприятие состоится в Гостином дворе.
На этот же день запланировано совместное выступление президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что американский лидер приедет с визитом в Польшу с 20 по 22 февраля.
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