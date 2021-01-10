Путин 11 января проведет переговоры по Карабаху с Алиевым и Пашиняном
Президента России Владимира Путина в Москве 11 января состоятся переговоры с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудят реализацию соглашения, которое подписали по Нагорному Карабаху 9 ноября 2020 года. Также они обсудят вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, и разблокировку торгово-экономических и транспортных связей.
Известно, что Владимир Путин намерен провести личные беседы с Алиевым и Пашиняном, уточняет «Интерфакс».
Напомним, главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, Армения и Азербайджан должны прекратить боестолкновения, обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, соглашение предусматривает размещение в регионе российских миротворцев.
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