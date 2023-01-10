Путин 11 января обсудит с кабмином меры соцподдержки в новых регионах
Президент России Владимир Путин 11 января на совещании с правительством обсудит меры социальной поддержки в новых регионах страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что совещание пройдет в режиме видеоконференции. Также ожидается, что с докладом выступит зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Ранее, в декабре, Владимир Путин заявил, что важно сделать все необходимое для поддержки жителей новых российских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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