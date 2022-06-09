«Путь в ЕС или дружба?» Отношения России и Сербии рушатся после отмены визита Лаврова
В Белграде не расстроились из-за отмены переговоров с Лавровым, однако эксперты отмечают, что отношения двух стран близятся к разрыву.
Вице-премьер Сербии и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович 9 июня выразила удовлетворение по поводу отмены визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград. По ее словам, приезд министра поставил бы Белград, который и так находится в сложной ситуации, в неудобное положение. Она отметила, что Россия как «друг» Сербии не должна была планировать этот визит, чтобы не заставлять ее «идти в другую крайность».
«Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», - сказала Михайлович.
Она также заявила, что в связи со сложившейся ситуацией Сербии нужно «подумать о дальнейшем пути». Вице-премьер напомнила, что «Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич».
«Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность, и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции. Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию», - добавила она.
Так, Сергей Лавров должен был посетить Сербию с визитом 6-7 июня. Однако Болгария, Северная Македония и Черногория 5 июня закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета министра. Планировалось, что глава МИД РФ встретится с президентом страны Александром Вучичем и проведет переговоры со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.
В связи со сложившейся ситуацией, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 июня отмечала, что три балканские страны «закрыли очередной канал связи».
«Страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», - говорила Захарова в эфире итальянского телеканала La7.
Между тем российские дипломаты просят властей не оставлять отмену визита Сергея Лаврова без внимания. Так, зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что балканским странам, которые не пропустили самолет с Лавровым, нужно жестко ответить. По его словам, необходимо выслать всех послов из Москвы.
«Это демонстративная акция и демарш в отношении России. Здесь надо действовать жестко. То, что мы не собираемся устанавливать со своей стороны занавес – это правильно. Но на подобного рода действия надо реагировать соответствующим образом, иначе западные державы, не получив должного отпора, пойдут по пути дальнейшего наращивания давления. Для России это неприемлемо. В какой-то мере это результат того, что мы проявляли излишнюю деликатность на протяжении долгого времени в отношении стран Запада. Нас перестали побаиваться, это не очень хороший признак. Я бы немедленно выслал послов этих стран из Москвы», - говорил дипломат.
При этом эксперты также предрекают ухудшение отношений между Москвой и Белградом, несмотря на то, что Сербия старается не вводить антироссийские санкции. Как отмечала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с «Радиоточкой НСН», Сербии все сложнее будет даваться «балансирование» между ориентацией на Евросоюз и сохранением отношений с Россией.
«В отношении России Сербия одна из двух стран, которая не вводит санкции, вместе с Боснией и Герцеговиной благодаря республике Сербской в ее составе. Чем серьезнее будет углубляться кризис у России, тем сложнее будет даваться Сербии - это балансирование: ориентация на ЕС и сохранение отношений с Россией», - говорила Соколова.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград будет следовать решению Совета нацбезопасности не вводить санкции против России. По его словам, власти будут придерживаться этой политики «пока могут». Однако вице-премьер Сербии Зорана Михайлович в мае называла Россию «угрозой свободной Европе».
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