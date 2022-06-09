«Путь в ЕС или дружба?» Отношения России и Сербии рушатся после отмены визита Лаврова

«Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», - сказала Михайлович.

Она также заявила, что в связи со сложившейся ситуацией Сербии нужно «подумать о дальнейшем пути». Вице-премьер напомнила, что «Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич».

«Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность, и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции. Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию», - добавила она.