Вучич рассчитывает на справедливую цену на российский газ для Сербии

В Сербии рассчитывают, что Москва установит для страны справедливую цену на газ. Сербский президент Александр Вучич выразил уверенность, что закупки топлива из РФ будут по приемлемой цене и в необходимых количествах.

По словам главы государства, после 31 мая цена за газ для страны могла бы достигать тысячи долларов за кубометр. «А с доставкой и посредниками — 1,2-1,3 тысячи долларов», — отметил Вучич.

Ситуацию с газоснабжением Сербии он назвал непростой.

Ранее в мае глава Сербии заявлял, что на страну оказывается огромное давление из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции.

