Вучич рассчитывает на справедливую цену на российский газ для Сербии
На мировом рынке газ существенно подорожал, особенно с учетом доставки и услуг посредников, сообщает телеканал «360».
В Сербии рассчитывают, что Москва установит для страны справедливую цену на газ. Сербский президент Александр Вучич выразил уверенность, что закупки топлива из РФ будут по приемлемой цене и в необходимых количествах.
По словам главы государства, после 31 мая цена за газ для страны могла бы достигать тысячи долларов за кубометр. «А с доставкой и посредниками — 1,2-1,3 тысячи долларов», — отметил Вучич.
Ситуацию с газоснабжением Сербии он назвал непростой.
Ранее в мае глава Сербии заявлял, что на страну оказывается огромное давление из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции.
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