Лавров прокомментировал решение не пропустить его самолёт в Сербию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию, сообщает ТАСС.
По его мнению, эти действия не только воспрепятствовали визиту главы внешнеполитического ведомства РФ в Сербию - они блокируют международную деятельность республику на российском направлении.
«Произошло, конечно, немыслимое... Произошло в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолёта Лаврова на его пути в Сербию, сообщает «Свободная пресса».
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