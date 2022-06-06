Лавров прокомментировал решение не пропустить его самолёт в Сербию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию, сообщает ТАСС.

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По его мнению, эти действия не только воспрепятствовали визиту главы внешнеполитического ведомства РФ в Сербию - они блокируют международную деятельность республику на российском направлении.

«Произошло, конечно, немыслимое... Произошло в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолёта Лаврова на его пути в Сербию, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСербияСамолетСергей Лавров
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