Ранее экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Figaro назвал присоединение Крыма к России явным нарушением международного права, однако выразил уверенность, что шансы на его возвращение Украине иллюзорны. Бывший французский лидер также предложил провести в Крыму новый референдум под наблюдением международного сообщества для «утверждения настоящего положения вещей». Россия провела референдум о присоединении Крыма в 2014 году, на данный момент любые призывы к отчуждению территорий РФ запрещены по закону.

Цеков выразил уверенность, что Запад в любом случае не признает результаты референдума в Крыму.

«Я не особо волнуюсь, считает Франция Крым частью России или нет. Для нас самое главное, что Россия признает нас своей частью. Заявление Саркози, конечно, лучше, чем заявлений многих других руководителей европейских государств, но у нас уже был легитимный референдум. Есть те, кто признает совершенно правильным нахождение Крыма в составе России, но, как правило, это отставные руководители. Когда они у власти, они говорят совершенно другое», — сказал Цеков.

Собеседник НСН напомнил, что Саркози и другие западные руководители сами однажды пошли на нарушение международного права.

«Факт независимости Косово был признан в свое время без всякого референдума. Они сделали этот шаг — так пусть угомонятся. С того момента, как было нарушено международное право, у крымчан появилась возможность самоопределиться. А политики живут двойными стандартами: в одном случае можно, в другом — нельзя», — добавил сенатор.

В заключение Цеков указал на противоречие двух важных постулатов международного права.

«Международное право предусматривает нерушимость границ и право на самоопределение. Эти два момента противоречат друг другу. Впрочем, крымчане абсолютно убеждены, что возможно их одновременное применение без нарушения международного права в том случае, если некое государство применяет насилие по отношению к части своей территории, которая желает самоопределиться. На Украине это насилие осуществлялось в отношении Крыма, а позже стало проявляться в отношении ДНР и ЛНР», — подытожил он.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что политические шаги российского лидера Владимира Путина в Крыму в 2014 году оказались сюрпризом для США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

