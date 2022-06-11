Антонов призвал начать обсуждение договора с США на смену СНВ

Как отметил дипломат, срок действия СНВ завершается в 2026 году.

«Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — цитирует Антонова РИА Новости.

Посол выразил уверенность, что «время не ждет», и сторонам необходимо «начинать работать над тем, что придет на замену».

