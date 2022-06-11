Антонов призвал начать обсуждение договора с США на смену СНВ
Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности по истечении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не отвечает интересам США, в свою очередь, РФ призывает начать обсуждение этой темы. Об этом заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на посвященном Дню России торжественном приеме в посольстве.
Как отметил дипломат, срок действия СНВ завершается в 2026 году.
«Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — цитирует Антонова РИА Новости.
Посол выразил уверенность, что «время не ждет», и сторонам необходимо «начинать работать над тем, что придет на замену».
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