Антонов призвал начать обсуждение договора с США на смену СНВ

Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности по истечении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не отвечает интересам США, в свою очередь, РФ призывает начать обсуждение этой темы. Об этом заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на посвященном Дню России торжественном приеме в посольстве.

Антонов: Россия открыта к дипломатии с другими странами

Как отметил дипломат, срок действия СНВ завершается в 2026 году.

«Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — цитирует Антонова РИА Новости.

Посол выразил уверенность, что «время не ждет», и сторонам необходимо «начинать работать над тем, что придет на замену».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Анатолий АнтоновСШАРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры