«Пусть наслаждаются!»: Медведев создал англоязычный Telegram-канал
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев создал новый англоязычный Telegram-канал. О переходе на новую платформу политик сообщил в своем русскоязычном канале, а также на своей странице в соцсети X, в шутку сравнив его с применением мощной авиабомбы.
В качестве фоновой картинки зампред Совбеза выбрал обработанный портрет президента США Джо Байдена, на котором лицо политика частично изображено в виде черепа.
В первой же записи на новом канале Медведев назвал американских элит «личинками».
Ранее Медведев заявил, что ВС РФ продолжат наступление, если власти Украины отвергнут предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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