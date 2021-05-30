Пушков заявил о главной опасности США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность, которая исходит от США.
По его мнению, страна в настоящее время активно вооружаются, так как «обеспечить вою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии».
Официальный Вашингтон делает ставку на военную силу, в чем и заключается «главная опасность, исходящая от падающего гегемона», написал парламентарий на своей странице в Telegram.
Пентагон не использует слово «враг» по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.
Представитель военного ведомства ранее заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
- Вильфанд: В ряде регионов ожидаются заморозки
- Пушков заявил о главной опасности США
- Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
- С 30 мая изменился регламент выдачи загранпаспортов
- Во Вьетнаме найдена новая разновидность коронавируса
- СК России отказался заводить дело против силовика, пнувшего женщину в живот на акции протеста
- Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса
- Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Кадырова о том, что он проект UFC
- Онищенко высказался о лабораторном происхождении коронавируса
- Волгоградцы возмутились «неадекватным» состоянием Бузовой на концерте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru