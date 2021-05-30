Пушков заявил о главной опасности США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал главную опасность, которая исходит от США.

В Минобороны США отказались называть Россию «врагом»

По его мнению, страна в настоящее время активно вооружаются, так как «обеспечить вою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии».

Официальный Вашингтон делает ставку на военную силу, в чем и заключается «главная опасность, исходящая от падающего гегемона», написал парламентарий на своей странице в Telegram.

Пентагон не использует слово «враг» по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Представитель военного ведомства ранее заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:ВооружениеСШААлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры