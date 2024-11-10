Пушков заявил, что Трамп может попасть в «вашингтонское болото»

Выигравший выборы главы государства в США Дональд Трамп может угодить в «вашингтонское болото», сообщил в Telegram глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, это может произойти во время правления второго срока политика. Сенатор считает, что поддержавшие Трампа экс-член Конгресса Талси Габбард, журналист Такер Карлсон и миллиардер Илон Маск вряд ли станут частью его команды.

Пушков указал, что в команду будут пробиваться «ястребы» — сторонники жесткой антироссийской линии типа сенатора Марко Рубио или бывшего главы Госдепа Майка Помпео.

Ранее Трамп заявил, что Помпео и Хейли не будут работать в новой администрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

