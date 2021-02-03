Псаки перепутала род войск в США с названием самолета
Пресс-секретарь Белого дома в администрации недавно вступившего в должность президента США Джо Байдена Джейн Псаки перепутала название рода войск в американской армии с названием самолета, передает издание Politico.
Ее спросили на пресс-брифинге о том, планирует ли Байден что-то делать с новым родом Космических войск, который был создан предыдущим президентом США Дональдом Трампом.
«Вау. Космические войска. Это самолет сегодняшнего дня», - сказала она.
Ранее Псаки назвала Йенса Столтенберга генсеком ООН, хотя он генсек НАТО, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом, напоминает «Газета.ру».
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