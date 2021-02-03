Псаки перепутала род войск в США с названием самолета

Пресс-секретарь Белого дома в администрации недавно вступившего в должность президента США Джо Байдена Джейн Псаки перепутала название рода войск в американской армии с названием самолета, передает издание Politico.

Ее спросили на пресс-брифинге о том, планирует ли Байден что-то делать с новым родом Космических войск, который был создан предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

«Вау. Космические войска. Это самолет сегодняшнего дня», - сказала она.

Ранее Псаки назвала Йенса Столтенберга генсеком ООН, хотя он генсек НАТО, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом, напоминает «Газета.ру».


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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
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