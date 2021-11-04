Пушков высмеял Зеленского за фото с Байденом на саммите в Глазго

«Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье?», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский не явился ко времени своего выступления на саммите в Глазго на сессии, посвященной глобальной инициативе по сокращению выбросов метана.

