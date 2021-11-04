Пушков высмеял Зеленского за фото с Байденом на саммите в Глазго

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал совместное фото президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байден на ежегодной конференции ООН по изменению климата, опубликованной в Twitter украинского лидера.

Главы государств встретились 2 ноября на климатическом саммите в Глазго и обсудили ситуацию в Донбассе, напоминает РЕН ТВ. Причем переговоры с украинским президентом не входили в публичное расписание Байдена, пишет РИА ФАН. Позже Зеленский опубликовал снимок, на котором пожимает руку американского коллеги.

«Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье?», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский не явился ко времени своего выступления на саммите в Глазго на сессии, посвященной глобальной инициативе по сокращению выбросов метана.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
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