Зеленский прогулял своё выступление на климатическом саммите в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский не явился ко времени своего выступления на 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Его не оказалось на месте, когда пришла очередь взять слово.

Произошло это сегодня на второй день саммита в ходе сессии, которая посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Модератором мероприятия выступал бывший госсекретарь США, а теперь специальный представитель президента Соединённых Штатов Америки по вопросам климата Джон Керри.

В начале сессии в первой группе государств выступили президент США Джозеф Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Зеленскому должны были дать слово со второй группой лидеров. Однако, когда Керри уже готов был его представить, украинского лидера не оказалось в зале.

«Позвольте мне сначала представить ….Президента Зеленского я также не вижу», - произнёс недоумевающий Керри. Он был озадачен тем, что, кроме Зеленского на сессию не явились еще несколько участников.

После выступления трех других лидеров, Керри представил уже следующую группу. Владимир Зеленский к тому моменту так и не появился в зале выступлений.

