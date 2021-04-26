Пушков высмеял посла Украины, который разочаровался в Германии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который разочаровался из-за слов кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналены Бэрбок.
В своем Telegram-канале Пушков сообщил, даже представители немецкой партии «Зеленые» не считают возможным вступление Киева в НАТО. «Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шредер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай», - написал Пушков.
Ранее Бэрбок сообщила, что «шаги к членству в НАТО заранее нереальны». На это Мельник ответил, что Украине пора отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы.
Вступление Украины в НАТО необходимо ради безопасности и мира в долгосрочной перспективе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Россия наращивает военную активность на границах с Украиной, и это может угрожать всему демократическому порядку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 780 / сут.
Умерли
108 тыс.+332 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 540 / сут.
- Пушков высмеял посла Украины, который разочаровался в Германии
- «Оскар 2021»: первые награды
- В Венгрии назвали «Спутник V» самой безопасной вакциной от коргнавируса
- Макгрегор может перейти в полусредний вес ради встречи с Усманом
- В России может появиться сельский туризм
- Исследование: треть россиян думают, что переболели коронавирусом
- Нарендра Моди: Индию потряс «коронавирусный шторм»
- «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовал с «Восточного»
- Телеканал ОНТ заявил о связи советника Байдена с подготовкой переворота в Беларуси
- В ДТП с тягачом в Ленобласти погиб ребенок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru