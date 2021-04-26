В своем Telegram-канале Пушков сообщил, даже представители немецкой партии «Зеленые» не считают возможным вступление Киева в НАТО. «Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шредер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай», - написал Пушков.

Ранее Бэрбок сообщила, что «шаги к членству в НАТО заранее нереальны». На это Мельник ответил, что Украине пора отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы.

Вступление Украины в НАТО необходимо ради безопасности и мира в долгосрочной перспективе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Россия наращивает военную активность на границах с Украиной, и это может угрожать всему демократическому порядку.

