Пушков высмеял конфликт в правительстве Германии
Сенатор Алексей Пушков высмеял конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов ФРГ Кристианом Линднером. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его срочно выделить деньги на закупку новых боеприпасов. Однако министр финансов в «циничном тоне» отклонил просьбу.
«У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже...», — отметил Пушков.
В минувший четверг стало известно, что сборная Германии по футболу, которая четырежды становилась чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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