Ранее СМИ сообщили, что Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его срочно выделить деньги на закупку новых боеприпасов. Однако министр финансов в «циничном тоне» отклонил просьбу.

«У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже...», — отметил Пушков.

В минувший четверг стало известно, что сборная Германии по футболу, которая четырежды становилась чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

