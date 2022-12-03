Пушков высмеял конфликт в правительстве Германии

Сенатор Алексей Пушков высмеял конфликт между главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт и министром финансов ФРГ Кристианом Линднером. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Ранее СМИ сообщили, что Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его срочно выделить деньги на закупку новых боеприпасов. Однако министр финансов в «циничном тоне» отклонил просьбу.

«У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже...», — отметил Пушков.

В минувший четверг стало известно, что сборная Германии по футболу, которая четырежды становилась чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ГерманияАлексей Пушков
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