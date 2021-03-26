Пушков в резкой форме прокомментировал слова секретаря СНБО Украины о России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который высказался об опасности «заигрывания» с Россией.

Пушков прокомментировал слова Зеленского о Крыме

«Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож», - написал Пушков в своем канале в Telegram.

«О чем он толкует, о чем думает? Все о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины», - отметил Пушков.

Напомним, Данилов заявил, что боится за существование Украины в случае продолжения «заигрывания» с Москвой.

Ранее Пушков высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины референдума о присоединении полуострова к России.

16 марта украинский президент заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
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