Пушков в резкой форме прокомментировал слова секретаря СНБО Украины о России

«Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож», - написал Пушков в своем канале в Telegram.

«О чем он толкует, о чем думает? Все о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины», - отметил Пушков.

Напомним, Данилов заявил, что боится за существование Украины в случае продолжения «заигрывания» с Москвой.

Ранее Пушков высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины референдума о присоединении полуострова к России.

16 марта украинский президент заявил, что Киев не станет отказываться от региона и подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова».

