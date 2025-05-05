Пушков: В ФРГ начался процесс самоликвидации с активной поддержкой граждан

В Германии начался процесс самоликвидации при активной поддержке населения, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор привел данные опроса Bild, согласно которым около 48% немцев в той или иной степени поддерживают запрет партии «Альтернатива для Германии» как экстремистской организации, напомнив, что главная цель партии - борьба с мигрантами. Таким образом, Пушков сыронизировал, что немцы, видимо, «еще «не наелись» мигрантов с ножами и мачете».

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Этот процесс Пушков назвал началом самоликвидации ФРГ, вспомнив о словах немецкого политика Тилло Сарацина. Тот указывал, что поддержка немцами в свое время Адольфа Гитлера привела к «самоликвидации 1.0», а теперь же идет «самоликвидация 2.0».

Ранее экс-президент Франции Шарль де Голль в одной из телеграмм рассказывал, кто на самом деле одержал победу над нацистской Германией. RT с помощью нейросетей «оживил» снимок бывшего лидера республики, благодаря чему он смог лично зачитать это послание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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