Этот процесс Пушков назвал началом самоликвидации ФРГ, вспомнив о словах немецкого политика Тилло Сарацина. Тот указывал, что поддержка немцами в свое время Адольфа Гитлера привела к «самоликвидации 1.0», а теперь же идет «самоликвидация 2.0».

Ранее экс-президент Франции Шарль де Голль в одной из телеграмм рассказывал, кто на самом деле одержал победу над нацистской Германией. RT с помощью нейросетей «оживил» снимок бывшего лидера республики, благодаря чему он смог лично зачитать это послание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



