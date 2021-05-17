Ранее лидер Украины в своем Instagram сообщил, что «Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины». Как считает парламентарий, этот тезис не подтверждается историей континента.

Как написал Пушков в своем в Telegram, Европа исторически существовала без Украины, и такое положение дел существовало бы и сегодня, если бы не распад СССР. Парламентарий отметил, что по этой причине «претензии Украины на исконную «европейскость» столь нелепы и натужливы».

«Миропорядок, основанный на правилах» не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом, а представляет собой произвол, поскольку эти «правила» устанавливают в США, написал ранее в своем Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

