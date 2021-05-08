Пушков: США пытаются подменить международное право произволом
Соединенные Штаты пытаются подменить международное право «собственным произволом». Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «подрывавшей мировой порядок» политике Вашингтона в последние годы.
«Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, в первую очередь Блинкен имел в виду политику администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Кроме того, Пушков считает, что США продолжат «утверждать гегемонию». Как подчеркнул сенатор, Россия не согласна с такими «правилами однополярного мира».
Ранее Блинкен в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН признал, что ряд действий американских властей за последние годы подрывал «порядок, основанный на правилах». Госсекретарь отметил, что все страны должны нести ответственность за верность добровольно принятым обязательствам.
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