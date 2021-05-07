Блинкен заявил, что ряд действий США подрывал «порядок, основанный на правилах»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все, в том числе Соединённые Штаты, должны нести ответственность за верность добровольно принятым обязательствам, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН Блинкен признал, что ряд действий американских властей за последние годы подрывал «порядок, основанный на правилах».
«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы всё ещё ему», - резюмировал госсекретарь.
Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон предпочёл бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, сообщает Ura.ru. По его словам, США ответят «на безрассудные или агрессивные действия России».
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