Пушков сравнил США с распадающимся карточным домиком

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что президенту США Джо Байдену никогда не удастся вернуть Соединённым штатам имидж «правового прозрачного демократического» государства.

Пушков назвал расширение сотрудничества НАТО и Украины подготовкой к войне с Россией

По мнению сенатора, этот образ и ранее прежде был ложным, однако скандальные выборы 2020 года похоронили его окончательно.

Политик отметил, что после сообщений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от коронавируса США стали напоминать «распадающийся карточный домик».

«Одноимённый сериал «The House of Cards» был как раз об этом - о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности - весьма неприглядной», - заключил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что Байден не будет вводить «адские санкции» в отношении России, так как жёсткие ограничительные меры развяжут ей руки во внешней политике, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:СШАСенаторыАлексей Пушков
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