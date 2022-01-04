Пушков сравнил США с распадающимся карточным домиком
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что президенту США Джо Байдену никогда не удастся вернуть Соединённым штатам имидж «правового прозрачного демократического» государства.
По мнению сенатора, этот образ и ранее прежде был ложным, однако скандальные выборы 2020 года похоронили его окончательно.
Политик отметил, что после сообщений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от коронавируса США стали напоминать «распадающийся карточный домик».
«Одноимённый сериал «The House of Cards» был как раз об этом - о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности - весьма неприглядной», - заключил Пушков.
Ранее Пушков заявил, что Байден не будет вводить «адские санкции» в отношении России, так как жёсткие ограничительные меры развяжут ей руки во внешней политике, сообщает RT.
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