Пушков сообщил об условии для встречи Путина с Зеленским
Прежде чем обвинять Россию в том, что она якобы находит поводы не проводить встречу Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, последний должен определиться, на какие темы он хочет говорить с российским коллегой, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, российский президент неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским для обсуждения «пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов». При этом Пушков отметил, что Киев настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые обсуждать бессмысленно, среди них тема Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт», — подчеркнул сенатор.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к встрече глав государства, однако Москва якобы «находит отговорки, чтобы этой встречи избежать».
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