СМИ: Украина официально не предлагала провести встречу Зеленского и Путина

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к встрече глав государства, однако Москва якобы «находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», напоминают Известия.

«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», — подчеркнул источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, официальные каналы РФ всегда открыты для Украины, и если Кулеба настроен на возобновление российско-украинских отношений, он «знает, что нужно делать».

