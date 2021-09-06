СМИ: Украина официально не предлагала провести встречу Зеленского и Путина
Россия не получала предложений по официальным каналам о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к встрече глав государства, однако Москва якобы «находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», напоминают Известия.
«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», — подчеркнул источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, официальные каналы РФ всегда открыты для Украины, и если Кулеба настроен на возобновление российско-украинских отношений, он «знает, что нужно делать».
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