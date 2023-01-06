Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву подтверждение того, что Запад воюет с Россией
Американский президент Джо Байден вновь указал на участие западных стран в конфликте с Россией на Украине, сообщил в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине», — написал он.
Президент США на заседании своего кабинета заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. По его словам, Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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