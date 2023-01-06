Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву подтверждение того, что Запад воюет с Россией

«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине», — написал он.

Президент США на заседании своего кабинета заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. По его словам, Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

