Пушков: Шведы не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил в Telegram, что поражение в Северной войне не дает покоя Швеции, которая призывает готовиться к новым конфликтам.

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По словам парламентария, создается впечатление, что некоторые шведские военные и журналисты «чуть ли не мечтают о войне». Как отметил Пушков, они «не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал граждан подготовится к вероятной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:ШвецияАлексей Пушков

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