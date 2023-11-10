Военные НАТО и Швеции провели учения в небе над Эстонией

Военно-воздушные силы НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в небе над Эстонией, сообщил главный штаб эстонской армии.

На военные сборы в Польше призовут 200 тысяч резервистов

Представитель вооруженных сил Эстонии полковник Март Вендла заявил, что учения доказали способность НАТО оперативно перебрасывать силы на большие расстояния. Офицер дал высокую оценку маневрам.

По его словам, Североатлантический альянс может быстро и комплексно передислоцировать сухопутные, воздушные и морские силы на театр военных действий.

В сентябре НАТО провело военно-морские учения «Северное побережье». К маневрам привлекли 30 кораблей и три тысячи военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Военные УченияЭстонияШвецияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры