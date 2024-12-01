Трамп заявил, что встреча с Трюдо по вопросу пошлин прошла продуктивно
1 декабря 202408:02
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в сети Truth Social прокомментировал свою встречу с главой правительства Канады Джастином Трюдо.
Он назвал ее продуктивной. По словам политика, обсуждалось «множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа».
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru