Пушков рассказал об основах российской идеологии

Идеология России включает в себя защиту традиционных ценностей и идеи о суверенитете государства. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

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Как отметил сенатор, российская идеология не похожа на западную, указывает телеканал «360». По мнению Пушкова, РФ противостоит коллективному Западу по позициям государственного суверенитета, самостоятельной внешней политики и традиционных ценностей.

Сенатор указал, что современная российская идеология — «противоречивый симбиоз» патриотического и денежно-рыночного начал. Как отметил Пушков, у РФ нет «цельной модели», альтернативной западной.

«Но есть совокупность ее элементов — от постулата о суверенитете до защиты традиционных ценностей, которые привлекательны и для населения страны, и для большой части внешнего мира», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что Россия должна жить с этими составляющими и стремиться к их распространению в мире, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСовет Федерации РФАлексей Пушков
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