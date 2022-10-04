Пушков рассказал об основах российской идеологии
Идеология России включает в себя защиту традиционных ценностей и идеи о суверенитете государства. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Как отметил сенатор, российская идеология не похожа на западную, указывает телеканал «360». По мнению Пушкова, РФ противостоит коллективному Западу по позициям государственного суверенитета, самостоятельной внешней политики и традиционных ценностей.
Сенатор указал, что современная российская идеология — «противоречивый симбиоз» патриотического и денежно-рыночного начал. Как отметил Пушков, у РФ нет «цельной модели», альтернативной западной.
«Но есть совокупность ее элементов — от постулата о суверенитете до защиты традиционных ценностей, которые привлекательны и для населения страны, и для большой части внешнего мира», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что Россия должна жить с этими составляющими и стремиться к их распространению в мире, отмечает РИА ФАН.
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