Пушков рассказал, что без «российской угрозы» НАТО развалится

«На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" — то есть cмысл существования. <…> Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза": это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой», - написал Пушков в Telegram, добавив, что без этой «вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться».

