Пушков рассказал, что без «российской угрозы» НАТО развалится
Член Совета Федерации Алексей Пушков полагает, что НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы».
По его словам, альянс не в состоянии ответить на реальные угрозы (например, терроризм или пандемия коронавируса), но борется с выдуманными и чисто гипотетическими угрозами.
«На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" — то есть cмысл существования. <…> Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза": это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой», - написал Пушков в Telegram, добавив, что без этой «вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться».
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