Пушков раскритиковал заявления Молдавии по контракту с «Газпромом»
Молдавия после заключения газового контракта с компанией «Газпром» получает российское топливо и при этом находит поводы жаловаться на РФ, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Как ни поступает Россия, все нашим "партнерам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях - тоже плохо. Даже еще хуже», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор обратил внимание, что президент Молдавии Майя Санду поблагодарила за помощь в кризисе США, «откуда не поступило ни кубометра газа». При этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица обвинила Россию в «жестокой игре», отмечает Ura.ru.
Пушков подчеркнул, что теперь польский концерн PGNiG заявляет, что ситуация с газом в Молдавии — «предупреждение о зависимости Европы от "Газпрома"». По словам сенатора, Москва не мешала Кишиневу закупать газ у других стран, но молдавская сторона выбрала российское топливо «из-за приемлемой цены и гарантированности поставок», пишет РИА ФАН.
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