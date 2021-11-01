В Кремле назвали газовый контракт с Молдавией «взаимоприемлемым»

В Кремле назвали «взаимоприемлемым» пятилетний газовый контракт, заключенный между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром» 29 октября.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, контракт был заключен по результатам коммерческих переговоров и полностью соответствует интересам российской стороны. «Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», - передает слова Пескова «Интерфакс».

При этом формула цены была предложена молдавской стороной. По данным агентства, цена будет определяться каждый квартал с привязкой цены к стоимости нефти и газа за последние девять месяцев.

Поставки газа в Молдавию начались ранее в понедельник, 1 ноября.

