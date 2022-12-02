Пушков раскритиковал заявление генсека НАТО о роли альянса в конфликте на Украине

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

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Ранее генсек НАТО отметил, что задача альянса — поддержать Украину и при этом предотвратить конфликт за пределами страны, напоминает Ura.ru.

«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что рискованность этой «игры» альянса заключается в том, что «ситуация крайне подвижна». Это доказал инцидент с падением ракеты в Польше, пишет «Свободная пресса».

«Такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», — заключил Пушков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЙенс СтолтенбергНАТОАлексей Пушков
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