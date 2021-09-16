Пушков раскритиковал европейский сценарий «диалога» с Россией
Доклад Европарламента об ужесточении политики ЕС в отношении России содержит принципы сдерживания России и вмешательства в ее внутренние дела. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, в документе также идет речь об избирательном диалоге, к которому Брюссель не готов, так как на данный момент диалог ведут отдельные европейские лидеры.
Пушков подчеркнул, что в Евросоюзе есть агрессивное меньшинство, которое сейчас выступает в роли большинства и контролирует политику Европы по отношению к Москве.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что доклад Европарламента с призывом властей Евросоюза пересмотреть отношения с Россией, вызывает сожаление.
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