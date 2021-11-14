Пушков раскритиковал британского генерала за слова о России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера, по словам которого, отношения Москвы и стран Запада испытывают напряженность более серьезную, чем во времена холодной войны.

Украинский посол в Германии заявил о «колониализме» и двойных стандартах в вопросе мигрантов

«Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России - в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» – написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация обострилась давно. Среди причин Пушков назвал беженцев. «Война уже стала ледяной», — отметил российский политик.

Ранее Картер заявил, что напряженность в отношениях может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности». В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев считает, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры