Пушков раскритиковал британского генерала за слова о России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера, по словам которого, отношения Москвы и стран Запада испытывают напряженность более серьезную, чем во времена холодной войны.
«Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России - в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» – написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация обострилась давно. Среди причин Пушков назвал беженцев. «Война уже стала ледяной», — отметил российский политик.
Ранее Картер заявил, что напряженность в отношениях может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности». В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев считает, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.
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