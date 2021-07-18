Пушков прокомментировал заявление о надеждах Киева на помощь Китая

По словам Пушкова, «Украина генетически неспособна к независимому существованию», для чего стране требуется подлинная история, развитое национальное начало, полноценная идентичность, а также элиты, способной проводить независимую политику.

«Китай с его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качество не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее сенатор сообщил, что вступление Украины в Евросоюз станет крупным шагом к подрыву и разрушению сообщества.

