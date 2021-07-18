Пушков прокомментировал заявление о надеждах Киева на помощь Китая
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, по словам которого, Киев «развернется» к Китаю в случае, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения.
По словам Пушкова, «Украина генетически неспособна к независимому существованию», для чего стране требуется подлинная история, развитое национальное начало, полноценная идентичность, а также элиты, способной проводить независимую политику.
«Китай с его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качество не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее сенатор сообщил, что вступление Украины в Евросоюз станет крупным шагом к подрыву и разрушению сообщества.
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