Пушков назвал «Крымскую платформу» фикцией
Инициированная Украиной «Крымская платформа» — фикция, как и аргументы в пользу этой переговороной площадки. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства взаимодействовать в рамках «Крымской платформы» над волнующими их аспектами, в том числе по вопросам международного гуманитарного права.
«Какое международное гуманитарное право? Какие права человека? О чем толкует глава МИД Украины? После одесской резни. Обстрелов Донбасса. Законопроекта о так называемых коренных народах, а по сути — о сегрегации нацменьшинств», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
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