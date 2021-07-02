Пушков назвал «Крымскую платформу» фикцией

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства взаимодействовать в рамках «Крымской платформы» над волнующими их аспектами, в том числе по вопросам международного гуманитарного права.

«Какое международное гуманитарное право? Какие права человека? О чем толкует глава МИД Украины? После одесской резни. Обстрелов Донбасса. Законопроекта о так называемых коренных народах, а по сути — о сегрегации нацменьшинств», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

