Пушков прокомментировал заявление Госдепа США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции Москвы.
По его словам, американскому внешнеполитическому ведомству «лучше не отвечать», написал Пушков в своем Twitter. Как считает сенатор, представителям Госдепартамента необходимо почитать заявление президента США Джо Байдена о стремлении Вашингтона к деэскалации.
«США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс», - отметил Пушков.
Государственный департамент США выразил сожаление из-за контрсанкций России, кроме того, американская сторона оставляет за собой право ответа «на любые ответные российские меры». Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, представитель Госдепа назвал введенные США ограничения «пропорциональными и подходящими».
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