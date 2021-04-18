Пушков прокомментировал заявление Госдепа США

По его словам, американскому внешнеполитическому ведомству «лучше не отвечать», написал Пушков в своем Twitter. Как считает сенатор, представителям Госдепартамента необходимо почитать заявление президента США Джо Байдена о стремлении Вашингтона к деэскалации.

«США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс», - отметил Пушков.

Государственный департамент США выразил сожаление из-за контрсанкций России, кроме того, американская сторона оставляет за собой право ответа «на любые ответные российские меры». Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, представитель Госдепа назвал введенные США ограничения «пропорциональными и подходящими».

