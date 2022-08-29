Пушков прокомментировал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который возложил ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Москву.

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Парламентарий в Telegram назвал это «чушью». «Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены "Северного потока — 2"?», — возмутился Пушков.

Как считает сенатор, высказывания Джонсона являются попыткой оправдать бездарные решения, которые он принимал совместно с другими лидерами G7.

Британский премьер предупредил, что предстоящие месяцы будут тяжелыми для граждан страны, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. По его словам, российская спецоперация на Украине «напугала энергетические рынки».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияВеликобританияБорис ДжонсонАлексей Пушков
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