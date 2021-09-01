Пушков прокомментировал заявление Байдена о выводе войск США из Афганистана

Российский сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление американского президента Джо Байдена о том, что вывод войск США из Афганистана завершает эпоху переустройства других стран.

Байден назвал эвакуацию людей из Афганистана чрезвычайно успешной

«В случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств, это подведет черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль США», — написал сенатор в своем Tekegram-канале. По словам Пушкова, Байден фактически провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США.

В своем обращении к нации глава Белого дома заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. По его словам, операция по эвакуации людей из Афганистана прошла чрезвычайно успешно.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:АфганистанДжо БайденАлексей Пушков
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