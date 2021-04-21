Пушков прокомментировал видеообращение Зеленского

Так он прокомментировал призыв главы государства к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

По словам Пушкова, президенту Украины нужно «для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», - отметил сенатор.

Украинский лидер напомнил, что предложение встретиться на линии соприкосновения было озвучено на заседании в Нормандском формате, прошедшем в понедельник 19 апреля. По словам Зеленского, он готов встретиться с Путиным "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

