Пушков прокомментировал видеообращение Зеленского
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал призыв главы государства к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
По словам Пушкова, президенту Украины нужно «для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», - отметил сенатор.
Украинский лидер напомнил, что предложение встретиться на линии соприкосновения было озвучено на заседании в Нормандском формате, прошедшем в понедельник 19 апреля. По словам Зеленского, он готов встретиться с Путиным "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
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