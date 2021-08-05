Пушков прокомментировал слова Чубайса о скорой смене мировых элит
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о скорой смене мировых элит.
По словам парламентария, говорить о революционной смене мировых элит не имеет смысла по нескольким причинам. «Смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой», — написал в своем Telegram-канале Пушков.
Кроме того, он объяснил несостоятельность высказанных Чубайсом мыслей нежеланием нынешних элит уступать свое место, наличием у них мощных рычагов для его сохранения.
Ранее Чубайс сообщил, что новые технологии в энергетике будут способствовать глобальным изменениям, так как сформируется группа лидеров, которые уйдут в большой отрыв от других государств и сформируют новую мировую элиту.
Традиционные элиты никуда не денутся, ведущие игроки рынка стратегически перестраивают свои бизнесы уже сейчас, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
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