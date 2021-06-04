Пушков прокомментировал отзыв разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, Польше будет не до «Северного потока — 2».
«Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», — написал политик в своем твиттере.
Напомним, датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe между Данией и Польшей.
Отмечается, что недостаточно изучена проблема защиты дикой природы при строительстве газопровода, и работы придется приостановить.
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